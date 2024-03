Intesa SanPaolo Casa diventa Rexter con Homepal e Bper Banca

Intesa SanPaolo Casa si trasforma in Rexter agenzia immobiliare che si dichiara Proptech, ossia impiega strumenti digitali come l’Intelligenza Artificiale. Intesa avrà il 49% della nuova società mentre le altre quote sono distribuite tra Homepal (34%) e Bper Banca (17%). La nuova agenzia punta a connettere venditori e acquirenti in tempi ridotti rispetto alla media del mercato, offrendo, a differenza delle tradizionali agenzie immobiliari, tre soluzioni ai clienti con margini di intermediazione differenziati secondo si scelga l’opzione Exclusive (la più cara al 3% per il venditore e anche per il compratore), Flexible (con uno sconticino al venditore) o Basic (che nulla fa pagare a chi vende ) .

Investimento in marketing e tecnologia da 7 milioni di euro

Insomma una scommessa supportata dalla forza delle banche azioniste che prevedono un forte investimento in marketing (4,5 milioni di euro) e tecnologia (2,5 milioni). Al momento ci lavorano 60 agenti immobiliari in 16 agenzie in 8 delle principali città italiane e 16 agenti che invece supportano il cliente solo online per le offerte Flexible e Basic.

In vista assunzioni per 25 agenti immobiliari

Il piano prevede anche la crescita del personale con un incremento di circa 30 persone nel 2024, di cui 25 agenti. Inoltre la tecnologia permette di affiliare anche altre agenzie e di vendere in tutta la penisola. “La proposta di Rexer si basa- ha spiegato l’ad Andrea Lacalamita, già fondatore di Homepal nel 2014 – sulla professionalita”, con un team di agenti altamente qualificato che garantisce tempi di vendita molto veloci, sulla sicurezza data dai partner bancari Bper Banca e Intesa Sanpaolo e sul fatto che gli immobili su Rexer sono verificati mediante due diligence, e sulla tecnologia”. Rexer nasce dal conferimento in Homepal della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Casa, oltre ad un investimento di circa 15 milioni di euro nel capitale da parte di Intesa Sanpaolo e Bper, che era già presente in precedenza nella compagine societaria di Homepal.