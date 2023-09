Mediobanca, il redde rationem si avvicina con Delfin e Catagirone

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha deciso di convocare l’assemblea per il prossimo 28 ottobre. In sede ordinaria, i soci saranno chiamati all’approvazione del bilancio 2022 di Piazzetta Cuccia. In sede straordinaria invece si stabilirà la possibilità di distribuire acconti sui dividendi, oltre che anullamento azioni proprie e piano di azionariato diffuso.

Intanto entra nel vivo il confronto tra Delfin e Mediobanca per arrivare ad un accordo sulla presentazione di una lista unica per il rinnovo del Cda di Piazzetta Cuccia che lasci spazio anche ai soci forti Delfin e Caltagirone. Come riportano alcuni giornali, Mediobanca ha proposto a Delfin un accordo parasociale per l’inserimento di alcuni consiglieri di gradimento della holding della famiglia Del Vecchio nella rosa dei candidati della lista del consiglio. Ha inoltre aggiunto una serie di impegni per lo sviluppo del piano industriale.

Il patto, che impone alla holding degli eredi di Del Vecchio ben 22 impegni, è stato giudicato condivisibile nell’ottica di allineare gli impegni. Delfin punta a 5 consiglieri in maggioranza indipende ma sbilanciato sul fronte delle richieste.