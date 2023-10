Amazon, Booking, Expedia e Tripadvisor contro le false recensioni

Tutti insieme contro le false recensioni. Una truppa compatta composta da Amazon, Booking, Expedia, Glassdoor, Tripadvisor e Trustpilot ha unito le forze per dar vita alla prima coalizione per le recensioni autentiche a livello mondiale, una collaborazione tra soggetti operanti in settori trasversali per garantire ai consumatori di tutto il mondo l’accesso a recensioni affidabili.

I membri della coalizione, insieme, definiranno le migliori pratiche per la gestione delle recensioni online e condivideranno i metodi di rilevamento delle recensioni false, con l’obiettivo di bloccarle alla fonte. Le aziende si sono riunite nell’ottobre 2022 a San Francisco, in occasione della prima Conferenza sulle recensioni false, organizzata da Tripadvisor.

I partecipanti hanno consultato esperti del governo, del mondo accademico e dell’industria sul tema delle recensioni false e sui potenziali approcci di contenimento del fenomeno. La conferenza ha portato alla creazione di una coalizione formale per collaborare all’educazione del pubblico e alla condivisione continua di informazioni tra i membri, nel tentativo di ridurre la diffusione del fenomeno delle recensioni false.

Il gruppo si è impegnato ad agire su diverse aree chiave per proteggere consumatori e partner dalle recensioni false, in modo da garantire che il pubblico dei clienti non venga ingannato da contenuti fraudolenti. In particolare si prevede:

Allineamento dell’industria . Sviluppo di standard e definizioni comuni condivisibili da soggetti operanti in settori trasversali in merito a ciò che costituisce una recensione falsa e ad altre denominazioni e misure di moderazione dei contenuti.

. Sviluppo di standard e definizioni comuni condivisibili da soggetti operanti in settori trasversali in merito a ciò che costituisce una recensione falsa e ad altre denominazioni e misure di moderazione dei contenuti. Condivisione di best practice . Definizione di best practice per la gestione delle recensioni online e condivisione di informazioni sul processo di moderazione dei contenuti e sui metodi di rilevamento delle recensioni false.

. Definizione di best practice per la gestione delle recensioni online e condivisione di informazioni sul processo di moderazione dei contenuti e sui metodi di rilevamento delle recensioni false. Condivisione di informazioni. Condivisione delle informazioni relative alle attività dei soggetti fraudolenti, come le aziende che vendono recensioni false alle imprese che cercano di migliorare la propria reputazione in modo sleale e improprio.

Condivisione delle informazioni relative alle attività dei soggetti fraudolenti, come le aziende che vendono recensioni false alle imprese che cercano di migliorare la propria reputazione in modo sleale e improprio. Comunicazione. Collaborazione con istituzioni pubbliche e esponenti del mondo accademico per promuovere i vantaggi che i consumatori traggono dai contenuti delle recensioni e supportare gli sforzi dell’industria volti a contrastare la pubblicazione di recensioni false.

La Coalizione si impegna a sostenere i più alti standard di integrità, trasparenza e responsabilità. Attraverso iniziative di collaborazione, mira a stabilire nuovi standard per garantire l’autenticità delle recensioni, alimentando fiducia nei consumatori di tutto il mondo.

I membri della Coalizione si riuniranno a Bruxelles il prossimo 24-25 ottobre in occasione della seconda Conferenza sulle recensioni false, organizzata da Amazon.