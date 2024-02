Nexi in rally dopo i conti sopra le attese di Adyen

Seduta da protagonista a Piazza Affari per il titolo Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo che l’olandese Adyen, attiva nello stesso settore, ha chiuso il 2023 con risultati migliori delle attese.

I ricavi netti sono stati pari a 1.626,1 milioni di euro, in crescita del 22% su base annua. L’EBITDA è aumentato del 2% a 743 milioni di euro (801,03 milioni di dollari), contro i 720,6 milioni di euro previsti dagli analisti, secondo dati LSEG.

“Non abbiamo visto sviluppi aziendali nella seconda metà del 2023 che ci inducano ad aggiornare le nostre linee guida – si legge nella lettera agli azionisti – I nostri obiettivi finanziari rimangono quindi invariati”. Adyen continua a puntare a una crescita dei ricavi netti a una percentuale compresa tra low-twenties e high-twenties fino al 2026 incluso, con un margine EBITDA a livelli superiori al 50% nel 2026.

Spicca il volo Adyen, che si attesta a 1.375,8 euro sulla Borsa di Amsterdam, con un aumento del 16,24%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.412,6 e successiva a quota 1.493,2. Supporto a 1.332.

Si muove al rialzo Nexi, che si attesta a 7,326 euro a Milano, con un aumento del 3,13%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,377 e successiva a 7,511. Supporto a 7,243.

Bene anche Worldline sulla Borsa di Parigi, che si attesta a 11,95 Euro, con un aumento del 2,14%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 12,09 e successiva a 12,32. Supporto a 11,86.

