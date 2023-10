UniCredit conclude la seconda tranche del buyback

UniCredit ha reso noto di aver acquistato, dal 25 al 29 settembre 2023, complessivamente 5.111.165 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 22,7188 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie avviato il 30 giugno 2023 (la “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022”).

L’Istituto di Credito ha specificato che al 29 settembre 2023 si è conclusa la seconda tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie.

In esecuzione della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022, UniCredit ha acquistato un totale di 45.138.320 azioni per un controvalore complessivo di 999.999.988,77 euro. A seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 12 settembre 2023, UniCredit detiene 14.059.665 azioni proprie pari allo 0,79% del capitale sociale, che l’Istituto di Credito prevede di annullare in esecuzione e nei termini stabiliti dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023.

Intanto, sul listino milanese, si muove verso il basso Unicredit, che si posiziona a 22,63 euro, con una discesa dello 0,44%.

