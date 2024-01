Borsa di Milano piatta. La passione ora sono le obbligazioni

Apertura piatta a Piazza Affari con l’indice sostanzialmente invariato. L’elemento catalizzatore della settimana e’ il dato sull’inflazione Usa che sara’ pubblicato domani: questi numeri infatti saranno determinanti per la decisione della Federal Reserve di abbassare o meno i tassi di riferimento in tempi brevi. A dicembre i prezzi al consumo Usa dovrebbe rallentare, sulla scia del calo dei prezzi della benzina e dei dati piu’ favorevoli degli affitti. La previsione degli analisti e’ di un rialzo al 3,3% dal 3,1% di novembre, in linea con gli inflation swap, mentre il dato ‘core’, cioe’ quello calcolato al netto dei prezzi di energia e beni alimentari, dovrebbe proseguire sulla strada del rallentamento, frenando dal 4% al 3,8. Anche la Federal Reserve sembra piu’ rilassata riguardo al contesto inflazionistico, come hanno dimostrato i verbali della riunione del Fomc dello scorso dicembre, da cui emerge che i rischi al rialzo sono “diminuiti” e che dunque per i banchieri centrali Usa l’inflazione e’ sulla strada di ridursi al target del 2% entro la meta’ del 2024. Tuttavia, un eventuale scostamento giovedi’ dei dati dell’inflazione dalle previsioni, potrebbe ulteriormente innervosire gli investitori, gia’ messi in allarme la settImana scorsa dai dati sul mercato del lavoro a stelle strisce

Bond che passione

In Europa ci sono state le aste sul primario di Italia Portogallo, Belgio, Spagna e Slovenia: i titoli sono andati a ruba. Successo pieno anche per l’asta dei Treasury a tre anni negli Stati Uniti. Bill Gross, il “re di bond”, dice che al 4% i titoli a dieci anni sono da evitare. Bper ha completato con successo una emissione obbligazionaria con durata perpetua e richiamabile ‘ a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni. La banca specifica che i titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati collocati alla pari con cedola fissa dell’8,375%. Gli ordini sono stati superiori a 3,2 miliardi