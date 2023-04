Piazza Affari fallisce l'attacco a quota 28 mila. Moncler al top, Enel affonda

Piazza Affari chiude invariata Piazza Affari chiude invariata con il Ftse Mib che si attesta a 27.726 punti. Fallisce l’attacco a quota 28 mila che rappresenta il record da quindici anni. Sulla scia dei conti di Lvmh il miglior titolo di Milano è Moncler in progresso del 4,45% a 65.78 euro, seguita da Leonardo a +3,21% e Amplifon a +2,5%. Il titolo peggiore, invece, è Enel in calo del 3,92% a quota 5,757 euro sulla scia della nomina dei nuovi vertici.

Chiusura su livelli invariati anche per lo spread tra Btp e Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 185 punti base, stabile rispetto al giorno prima. In lieve rialzo il rendimento del Btp decennale che ha segnato un’ultima posizione al 4,22% dal 4,21% precedente.

Inflazione Usa

L’inflazione continua a scendere in Usa: ieri quella al consumo è calata al 5%, ai minimi da maggio 2021, oggi quella all’ingrosso visto che i prezzi alla produzione sono saliti dello 0,5% mensile, meglio delle previsioni, un ribasso che non si vedeva dalla primavera 2020 Ieri sera i verbali della riunione di politica monetaria della Fed di marzo portano il barometro dell’economia verso la recessione. Due notizie che accendono le scommesse sugli inasprimenti della politica monetaria negli Usa. Per questo il dollaro si indebolisce. Risultato: oro ed euro ai massimi da un anno in confronto al biglietto verde. Wall Street, dopo aver balbettato nelle ultime sedute, sale nonostante il timore di una recessione. Domani le prime trimestrali, quelle delle grandi banche, potranno dare una indicazione sullo stato di salute del credito.