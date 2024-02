I conti delle banche mettono il buonumore a Piazza Affari

Piazza Affari avvia gli scambi in leggero rialzo, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,11%. Poco mosse le principali piazze europee, con Parigi piatta mentre Francoforte parte in calo dello 0,2%. Seduta all’insegna della cautela ma chiusura in territorio comunque positivo per Wall Street alla vigilia, con il Dow Jones che ha terminato gli scambi a +0,37% mentre il Nasdaq composito ha chiuso a +0,07%.

Vola Mps, bene i bancari

Star della seduta sul listino milanese è Monte dei Paschi, che prima dell’apertura ha annunciato i risultati del 2023 con un utile nettamente superiore alle attese degli analisti e il ritorno al dividendo dopo 13 anni. Il titolo di Mps sale del 6,2% a 3,582 euro. I conti della banca senese danno vigore al comparto dei bancari anche nell’ottica di un avvio del risiko, con Banco Bpm e Bper Banca tra i titoli migliori, entrambe in progresso di circa l’1%. Bene anche Diasorin (+1,6%) e Stellantis (+1,33%) con la stampa che dà ampio risalto alla serie di incontri istituzionali del presidente John Elkann (da Sergio Mattarella al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fino governatore di Bankitalia Fabio Panetta) dopo le polemiche sui livelli produttivi del gruppo automobilistico in Italia. In rosso Leonardo, che cede lo 0,86%.

Politica monetaria La presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland Loretta Mester ha detto che il board della banca centrale degli Stati Uniti dovrebbe convincersi sull’opportunità di tagliare i tassi di interesse “più avanti nel corso dell’anno”, se l’economia si evolverà come come previsto. Mester ha precisato che non vede la necessità di affrettarsi, perché “sarebbe un errore abbassare i tassi troppo presto o troppo in fretta, senza sufficienti prove che l’inflazione sia su un percorso sostenibile e tempestivo per tornare al 2%”, ha dichiarato in occasione di un evento a Columbus, Ohio. Le sue osservazioni hanno fatto eco a quelle di diversi responsabili politici della Fed nelle ultime settimane, tra cui il presidente Jerome Powers. Sempre ieri, il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari ha messo in evidenza nel suo intervento il sostanziale miglioramento dell’inflazione, ma ha indicato che sono necessari ulteriori progressi prima di abbassare il costo del denaro. “Non siamo ancora a quel punto, ma abbiamo fatto molti progressi sull’inflazione”, ha detto in occasione di un evento a Mankato, Minnesota.