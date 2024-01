Piazza Affari in rialzo, Giorgetti fa volare Mps

Piazza Affari chiude in rialzo la prima seduta dell’anno. Il Ftse Mib termina le contrattazioni con un progresso dello 0,57% a 30.524 punti. Milano fa meglio delle altre piazze continentali, con Francoforte che chiude appena sopra alla parità (+0,09%) e Parigi in flessione dello 0,26%. Milano è sostenuta dagli acquisti sul comparto dei bancari, con Monte dei Paschi grande protagonista. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in una intervista al Sole 24Ore, ha detto che la banca senese “è molto più ambita” con riferimento a potenziali gruppi interessati e ha espresso la convinzione che “nel 2024 possa concretizzarsi una soluzione in grado di ridefinire il sistema bancario in un’ottica policentrica”.

Forti acquisti anche su Bper Banca, che sale del 3,6%. A ruota Unipol, azionista di Bper, che sale del 2,56%. Tra i titoli negativi spicca il ribasso di Erg, che cede il 2,77%. Male anche StMicroelectronics, -1,42%. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, anche se lo spread tra Btp e Bund continua ridursi e si ferma a 163 punti.

Frena il petrolio, Wall Steeet guarda alla Fed

Contrastata Wall Street a metà seduta, con il Dow Jones in territorio positivo mentre il Nasdaq composito cede l’1,24%. La Borsa Usa aspetta indicazioni dalle minute della Fed, che saranno pubblicate domani. Sul mercato delle valute, il cambio tra euro e dollaro scende sotto quota 1,10 mentre il dollaro/yen risale a 141,8.

Tira il fiato il petrolio. Il Brent annulla i precedenti guadagni alimentati dalle tensioni nel Mar Rosso e torna in area 76 dollari al barile. Nel frattempo, l’Opec+ potrebbe riunirsi nella prima settimana di febbraio per un monitoraggio del mercato, dopo l’entrata in vigore da ieri dei tagli alla produzione, previsti fino alla fine del primo trimestre.