Piazza Affari scivola dopo la Lagarde. I bancari affodano il listino

Chiusura in forte perdita per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha lasciato sul campo lo 0,99% a 33.713 punti. Il listino milanese, insieme alle Borse europee, ha limato un po’ le perdite dopo le indicazioni della Bce, che lasciano sperare in un taglio dei tassi a giugno, e sulla scia di Wall Street.

Piazza Affari è stata zavorrata dalle prese di beneficio sulle banche, da Mps (-3,48%), che ha riunito oggi l’assemblea, a Bper (-3,9%), a Banco Bpm (-3,5%) con il venir meno delle speculazioni sul risiko. Resta pesante Maire (-4,4%).

In controtendenza, invece, Erg (+2,06%), Italgas (+0,8%), Diasorin (+0,81%) e A2a (+1,04%) spiccano invece nel listino principale.