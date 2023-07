Banco BPM, Adolfo Pellegrino è il nuovo chief innovation officer

Adolfo Pellegrino è il Chief Innovation Officer (CIO) di Banco BPM

Adolfo Pellegrino entra nel team manageriale dell’istituto di credito per occuparsi di innovazione. Dopo aver lavorato diversi anni nell’investment banking e nella consulenza aziendale in JP Morgan e Accenture, dal 2003 al 2018 Adolfo Pellegrino ha proseguito la sua carriera professionale in primarie realtà nazionali e internazionali del mondo bancario – Capitalia, Unicredit, BNP Paribas BNL – con incarichi di responsabilità, in Italia e all’estero, in ambito Information Technology, Innovation e Transformation, Operations, Organizzazione e Procurement.

Dal 2019 a oggi ha continuato la sua esperienza lavorativa nel settore dei servizi e dei pagamenti digitali, dapprima con il ruolo di Global Chief Customer Operations di SIA e più recentemente come CEO e General Manager di ServiceHub e Head of Operations Transformation Italy del Gruppo Nexi.

In tutti questi anni ha guidato e realizzato complessi programmi di turnaround aziendali, di digital transformation e hyper automation facendo leva su nuove tecnologie (machine learning e artificial intelligence, data e speech analytics), oltre che di semplificazione e change management attraverso l’adozione di metodologie di lavoro innovative (Lean/6σ, World Class Manufacturing, Agile@scale e Design Thinking). Con la nomina del nuovo Chief Innovation Officer, Banco BPM intende valorizzare ulteriormente l’assetto fin qui adottato nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione quali fattori chiave abilitanti della crescita del core business.

In tale contesto, Adolfo Pellegrino coadiuverà l’amministratore delegato e il top management nella prosecuzione del percorso di trasformazione digitale del Gruppo e nell’efficientamento della macchina operativa anche attraverso la semplificazione delle attività. A lui è infatti affidata la leadership delle funzioni Information Technology, Data Governance e Sicurezza e Operations e Immobili.