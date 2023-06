Deutsche Bank: Manuela Maccia è la nuova Head of Product Platforms & Chief Investment Office per l’Italia

Deutsche Bank: Maccia è la nuova Head of Product Platforms & Chief Investment Office Italia

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Manuela Maccia come nuova Head of Product Platforms and Sustainable Solutions & Chief Investment Office (PPSS & CIO) Italy. In questo ruolo, Maccia sarà responsabile del continuo sviluppo delle piattaforme di prodotti e servizi per i diversi segmenti di clientela della International Private Bank (IPB) in Italia e assicurerà la diffusione della CIO view ai clienti e agli altri stakeholder della banca, in coerenza con la strategia globale di IPB. Maccia riporterà localmente all’Head of IPB Italy, Roberto Coletta, e, a livello di Gruppo, alla Global Head of PPSS, Muriel Danis, e alla CIO Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) & Zeynep Ozturk-Unlu per le rispettive aree di responsabilità.

Una lunga esperienza alle spalle

Maccia ha oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario e proviene dal gruppo Lombard Odier, dove dal gennaio 2022 ha ricoperto il ruolo di Head of Investments, Deputy Managing Director per l’Italia e Head of Product Offering Europe. Laureata con lode in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1998 e CFA® charterholder dal 2008, ha cominciato la sua carriera nel settore dell’asset management del gruppo Bnp Paribas, prima come Strategist a Parigi poi come CIO della SGR in Italia.

Dal 2009, ha occupato diverse posizioni nel settore Private e Wealth Management di BNP Paribas, in Italia e livello di Gruppo, fino a diventare Direttore Prodotti e Servizi di BNP Paribas Banque Privée in Francia, contribuendo alla crescita e all’innovazione per la clientela HNWI e UHNWI, focalizzandosi in particolare sulla costruzione di un’offerta finanziaria sostenibile. A gennaio 2020, a seguito della creazione della nuova Divisione Private & Wealth Management, è tornata in Italia, a Milano, come Direttore Investimenti (CIO) di BNL-BNP Paribas. Nel dicembre 2021 è stata nominata Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” dalla Presidenza della Repubblica.

“Diamo il più caloroso benvenuto a Manuela nel Team IPB. Con l’ingresso di uno dei più rispettati e stimati professionisti presenti nel settore, Deutsche Bank conferma nei fatti la volontà di investire sul mercato italiano per consolidare la sua posizione di struttura di riferimento sui segmenti Affluent, Private Banking e Wealth Management” ha detto Roberto Coletta, Head of International Private Bank Italy. “Manuela avrà il mandato di continuare a costruire una piattaforma prodotti di investimento con un forte focus su tematiche ESG, prodotti alternativi e private markets. Siamo certi che l’esperienza, la competenza e la sua propensione all’innovazione rappresenteranno un importante valore aggiunto, che ci consentirà di arricchire ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi a beneficio della nostra clientela e dei professionisti che operano in Deutsche Bank” ha concluso.