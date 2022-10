Erg fa shopping, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

C’è fiducia sui provvedimenti che la UE prenderà per tenere sotto controllo il prezzo. Forte contributo al freno dell’inflazione. UBS in una nota sulle banche italiane conferma la raccomandazione molto interessante con l’unica eccezione di Mediobanca .

AVIO

Akros limato il Tp a 12 € da 13,5 €.

ERG

Akros conferma il TP a 39 € dopo che la società che ha perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote del parco eolico di Corlacky in Irlanda del Nord. Il progetto, evidenziano gli analisti, sarà costituito da 11 turbine per una capacità installata totale attesa fino a 47 Mw che, grazie alla particolare ventosità del sito, corrispondono a una produzione di energia elettrica stimata di oltre 175 GWh annui pari a circa 3.750 ore equivalenti. Equita Sim lascia 37 €. Intesa Sanpaolo conferma 38 €

INTERPUMP

Mediobanca Securities conferma il tp di 47,7 euro dopo le indicazioni di stampa focalizzate su possibili fusioni ed espansione della capacità produttiva.

