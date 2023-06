Piazza Affari sull’ottovolante di Powell

Piazza Affari in altalena nella giornata di Gerome Powell. Partita bene, è andata in negativo quando il numero uno della Fed ha annunciato che ci saranno nuovi rialzi dei tassi, per poi risalire. Il Ftse Mib ha chiuso la sedita in progresso dello 0,16% a 27.620 punti. A reggere le sorti del listino italiano sono state le banche con Unicredit in progresso del 3% a 20,5 euro, dopo le dchiarazioni dell’ad Orcel sugli ottimi risultati del 2023, mentre Banco Bpm ha messo a segno un +2,2%. In forte ripresa anche i titoli legati al petrolio: Tenaris schizza di oltre il 3%, mentre Eni chiude in rialzo del 2,2% tornando sopra quota 13 euro.

Ancora male Pirelli (-1,22%), così come Stm (-2,32%) e Moncler (-2%). Crolla Brembo (-6%) dopo l’annuncio del trasferimento della sede legale in Olanda per poter utilizzare il voto plurimo e, temono gli operatori, per scalare Pirelli di cui ha già il 6% in portafoglio.