Bitcoin ai massimi dal 2021 ma l'Ethereum fa meglio: +41% in un mese

Bitcoin ai massimi dal 2021 a 57mila dollari di valore. Da inizio anno ha guadagnato oltre il 32%. Meglio del Bitcoin ha fatto un’altra cryptovaluta, l’Ether che è salita in un mese del 41%. Il motivo è che tra gli operatori sta crescendo l’attesa per la possibile approvazione da parte delle autorità di regolamentazione Usa di Etf spot anche su questa crypto come già avviene sul Bitcoin.

Il mercato è in attesa del via libera di Etf spot anche sull’Ethereum

“La prospettiva di un Etf spot sull’Ethereum è un ulteriore sviluppo per i trader e gli investitori dopo il recente lancio quelli sul bitcoin- ha detto in una nota Nick Crawley, stratega senior di DailyFX– Rappresenta un’ulteriore maturazione del mercato delle criptovalute e un riconoscimento del ruolo di Ethereum nel futuro delle criptovalute all’interno del sistema finanziario”.

Microstrategy è il maggior proprietario di Bitcoin quotato in Borsa

Il balzo del Bitcoin ha favorito anche le azioni delle società legate alle cripto negli Usa. Come MicroStrategy, società di software che compra Bitcoin come parte della sua strategia aziendale, cresciuta del 16%. Mentre la piattaforma di trading Coinbase Global è salita del 17% e la società mineraria Marathon Digital Holdings ha registrato un balzo del 22%. Tra i fattori che hanno sostenuto la recente impennata (+10% nelle ultime quattro sessioni) c’è infatti anche la comunicazione di ulteriori acquisti proprio da parte di MicroStrategy. La transazione riguarda circa 3mila bitcoin, per un importo di circa 155 milioni di dollari. La società è attualmente il più grande proprietario di Bitcoin quotato in borsa: all’inizio di febbraio deteneva circa 190.000 token, per un valore attuale di oltre 10,5 miliardi di dollari.

Sugli Etf dei Bitcoin afflussi netti per oltre 6 miliardi di dollari

Da sottolineare che l’avvio delle negoziazioni degli Etf spot sui Bitcoin negli Usa l’11 gennaio, ha fatto registrare afflussi netti per 6,1 miliardi di dollari, con un notevole ampliamento della platea di investitori. L’aumento del prezzo del Bitcoin riflette anche l’attesa per l’imminente “halving”, il dimezzamento dell’offerta di token, in programma ad aprile.

Questo processo è progettato per rallentare il rilascio di bitcoin, la cui offerta è limitata a 21 milioni, di cui 19 milioni sono già stati estratti, dimezzando la ricompensa ai cosiddetti “minatori” per la produzione dei token. Anche la piattaforma di social media Reddit, che il 22 febbraio ha presentato domanda di quotazione alla Borsa di New York, ha detto di aver investito una piccola parte delle proprie riserve di liquidità in bitcoin, ether e matic, il token nativo della rete Polygon, come forma di pagamento per la vendita di alcuni beni virtuali.