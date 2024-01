Bitcoin, cosa succede dopo l'approvazione degli Etf e quali sono le prospettive delle cripto

Correzione al ribasso del prezzo dei Bitcoin dopo l’approvazione negli Usa dell’Etf (Exchange-Traded Fund) sulla crypto moneta. Si è trattato di un evento molto atteso che ha innescato un rally del Btc del 75% nei 90 giorni che hanno preceduto la negoziazione dei primi Etf. Poi il Bitcoin si è comportato come un qualsiasi prodotto finanziario scendendo di circa il 7% e assestandosi a ridosso dei 42 mila dollari di valore, confermando la teoria dei ribassisti che prevedevano vendite dopo l’approvazione degli Etf da parte della Sec cancellando la speranza di molti che già vedevano il Bitcoin tornare ai fasti del 2022 quando valeva intorno ai 70 mila dollari.

L’halving dimezza la ricompensa

L’Etf doveva agevolare la possibilità di acquisire Bitcoin dato che è un fondo che è possibile comperare o vendere sulle borse internazionali come un normale titolo la cui perfomance rispecchia quella di un indice o di un altro strumento di investimento. Questo porta al fatto che ci sono già investitori delusi perchè chi ha comperato gli Etf al momento del lancio sta registrando perdite.

La pratica rende la crypto resistente all’inflazione

A pesare anche l’avvicinarsi del quarto halving, previsto per il 19 aprile, ossia l’evento che dimezza la ricompensa assegnata ai miner di Bitcoin, un processo che continuerà fino a quando non sarà estratta la quantità massima, 21 milioni di cyber monete, cosa che avverrà si prevede intorno al 2140. E dunque i miner di Bitcoin stanno vendendo alcune delle loro partecipazioni in questa estesa rete di computer, considerando che un taglio del 50% della sovvenzione per blocco inciderà significativamente sui margini. L’halving è una pratica necessaria, imposta nel regolamento del Bitcoin pubblicato nel 2008 dall’inventore della crypto di cui si conosce solo lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, perchè rende il Bitcoin resistente all’inflazione. Gli esperti sottolineano dopo gli halving, che avvengono ogni 210mila blocchi estratti, generalmente si registra un aumento del prezzo del Bitcoin.