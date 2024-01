Bitcoin, via libera all'Etf ma la Sec avverte: "Attenzione ai rischi"

Dopo anni d’attesa, nella serata di ieri la Sec ha autorizzato la quotazione dell’Etf sul Bitcoin. Si tratta di una decisione storica, un importante passo in avanti nell’adozione delle criptovalute e che potrebbe lanciare definitivamente il settore. L’Etf (Exchange-traded fund), infatti, è un fondo indicizzato che consente agli investitori di trarre profitto dall’andamento del Bitcoin senza investire direttamente il proprio denaro nella valuta.

Immediata la reazione della quotazione del Bitcoin che è rimbalzato portandosi sopra i 46mila dollari per poi scendere, con una capitalizzazione tornata in area 1.000 miliardi di dollari, dopo il rally partito lo scorso settembre che ha fatto salire la criptovaluta più scambiata al mondo del 90%.

Via libera a 11 case d’investimento

Tra le 11 case di investimento che hanno avuto dalla Sec il via libera a collocare l’Etf sul Bitcoin c’è anche BlackRock, la prima al mondo con masse gestite per 10mila miliardi di dollari. Anche se il via libera della Sec non era scontato, la richiesta di collocare questo prodotto da parte dei big del risparmio gestito a stelle e strisce deve aver convinto l’autorità di controllo dei mercati Usa a dare il suo benestare.

E questo nonostante il “giallo” di martedì sera, quando sul profilo X del numero uno della Sec Gary Gensler è stato pubblicato l’annuncio sull’approvazione dell’Etf. Salvo poi una smentita della stessa authority che ha indicato come l’account fosse stato hackerato.

Che cosa è cambiato per la Sec

In precedenza la Sec aveva respinto le richieste per gli Etf spot su bitcoin sulla base del fatto che il mercato sottostante è vulnerabile alle frodi e alla manipolazione del mercato. Il presidente della Sec, Gary Gensler, ha affermato che sono necessarie più regolamentazione e protezione degli investitori prima che un gruppo di investitori possa accedere al mercato delle criptovalute.

Gensler ha ribadito che le ultime richieste di Etf erano simili a quelle che la Sec aveva negato in passato. Ma ha affermato che una sentenza del tribunale dello scorso anno a favore del gestore di asset cripto Grayscale ha imposto il cambiamento. Ha aggiunto che la Sec «non ha approvato né sostenuto bitcoin». «Gli investitori dovrebbero rimanere cauti riguardo alla miriade di rischi associati al bitcoin e ai prodotti il cui valore è legato alle criptovalute», ha affermato Gensler.