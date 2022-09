La soluzione della Meloni contro le bollette

Sarà una soluzione italiana a cercare di dare un freno alle bollette. Lo ha fatto capire ieri Giorgia Meloni, ormai leader del centrodestra, chiudendo in piazza del Popolo a Roma la campagna elettorale di coalizione insieme a Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e Matteo Salvini. In una piazza piena ma non pienissima che oggi ospiterà Enrico Letta e i suoi alleati di centrosinistra, la Meloni ha spiegato che se l’Europa continuerà a balbettare come sta facendo soluzioni alla crisi energetica, l’Italia non perderà tempo e cercherà di limitare i danni con una soluzione nazionale per separare il prezzo del gas da quello di altre fonti energetiche, mettendo così un freno alle bollette della luce, che sono quelle a pesare di più sulle famiglie.

«Noi siamo pronti – ha detto dal palco la Meloni – a disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica immediatamente, perché si può fare, è una misura che ha un costo contenuto e ha bisogno solo di un governo serio per portarla avanti». Il tutto accompagnato da qualche frecciata a Letta e alla sua visita in Germania, paese «che blocca il tetto al prezzo del gas in Europa».

