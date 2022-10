Pd: guarda Alessia Morani che celebra Meloni premier

Il post di Alessia Morani a sostegno della Meloni

È un momento delicato e importante questo per Giorgia Meloni. Che nelle ultime settimane è stata messa sotto attacco da vari angoli. E ora si appresta a diventare la prima premier donna dello Stato italiano. Una carica che il centrosinistra e altri partiti, con la loro retorica sui diritti delle donne, avrebbero voluto essere attribuita a una di loro e aspettavano da anni. Peccato che non sia andata così. La cosa più nobile, adesso, sarebbe gioire per un risultato storico al di là delle bandiere. E se molti avversari e avversarie tacciono per ora, c’è qualcuno che invece pur pensandola diversamente, riconosce il merito con un bel gesto di fair play. Parliamo ad esempio di Alessia Morani. L’ex onorevole del Pd, non eletta quest’anno, ha infatti espresso il suo apprezzamento via social.

La foto della coalizione del centrodestra

Un lungo post quello pubblicato dalla dem marchigiana su Twitter e Instagram. “Sono lontana anni luce politicamente e culturalmente da Giorgia #Meloni – ha scritto – ma vedere tutti quei maschi dietro di lei con quelle espressioni tra il fastidio e l’imbarazzo da’ una certa soddisfazione. Questa immagine cambia la storia del nostro paese. Finalmente una donna che “guida” p.s guardate le espressioni dei singoli”. La Morani infatti ha allegato alla foto principale altre immagini con i primi piani dei vari Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Antonio Tajani. Facce immortalate con espressioni non proprio gaudenti. Chissà però come sarà la faccia di Enrico Letta dopo aver visto il suo post. Chissà se l’avrà prese pure lui con filosofia.