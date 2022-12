Serata nera di Ursula von der Leyen: una festa nel Metaverso per i giovani le costa 64.500 euro a invitato

Ursula von der Leyen ha organizzato una serata rivolta ai giovani per spiegare loro i programmi Ue per l’Africa, ma l’appuntamento è stato un flop. Il costo pubblico dell’evento è stato di 64.500 euro per ogni partecipante: il valore di almeno due anni di stipendio assumendo quei giovani.

Lo spot di Ursula

La serata è stata immaginata come una festa musicale nel Metaverso. Convinti che la cosa avrebbe attratto i giovani di tutta Europa la commissione ha stanziato 387 mila euro, assoldando un disk jockey per il 29 novembre alle ore 21. Il lancio è stato preceduto da uno spot bruttino diffuso sui social della Ue. Un campanello d’allarme: lo spot ha avuto in tutto 44 visualizzazioni

Il giornalista si infiltra

Alla festa virtuale in musica si è infiltrato un giornalista, Vince Chadwick, corrispondente da Bruxelles della testata on line Devex. Vince ha registrato lo schermo del computer durante l’evento. A parte lui alla serata hanno partecipato solo altri cinque umani, ovviamente con gli Avatar un po’ bislacchi che la Ue aveva immaginato in questa Meta-festa.

L’incredibile spreco

Fatti i conti l’investimento della commissione Ue è stato di 64.500 euro ad invitato alla festa. La serata si è rivelata come una delle peggiori operazioni di marketing della storia europea. L’evento era stato pensato per fare conoscere ai giovani di tutti i paesi il programma Global Gateway della commissione, per investire 300 miliardi di euro in Africa entro il 2027.

La testimonianza di Vince Chadwick

Vince Chadwick ha raccontato così la serata su Devex: “Gli utenti adottano un avatar che assomiglia a una graffetta multicolore e si aggirano su un’isola tropicale surreale. Le storie sulla cooperazione allo sviluppo dell’UE vengono trasmesse su schermi video in vari luoghi. C’è una festa in spiaggia, mentre figure presumibilmente generate al computer ballano su piattaforme elevate. Una statua gigante rossa si prepara a lanciare quella che sembra una molecola di coronavirus. I delfini saltano in aria. Droni si librano, trasportando schermi multipli che lampeggiano parole come “educazione” e “salute pubblica”. C’è un’installazione artistica di libri aperti su un pavimento liquido come “simbolo del viaggio umano verso la conoscenza”. Si può camminare sull’acqua”.