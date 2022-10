Il video in cui sfotte Totti per i Rolex costa a Ilary una multa

La multa per il video del Rolex di Ilary

Se c’è una legge del contrappasso, Ilary Blasi l’ha sperimentata. Il video fatto davanti al negozio di Rolex, con cui con sottigliezza sfotteva l’ex marito Francesco Totti, le è costato una multa di 42 euro. Mentre la show girl postava, infatti, sui social la storia, la polizia locale sanzionava la sua Smart parcheggiata in sosta vietata in via Belsiana a Roma.

Nel video Ilary ironizzava su Totti, che l’aveva accusata di avergli fatto sparire la sua collezione di orologi, anche parecchio costosa. Da quanto risulta la polizia locale aveva anche chiamato il carro attrezzi per rimuovere il veicolo. Ma la conduttrice era arrivata prima che l’auto potesse essere portata via. Le è stata, comunque, consegnata la multa da pagare.