Amazon Prime Video: dal 2024 arriva la pubblicità, se non la vuoi paghi

Amazon Prime, come già ha fatto Netflix, sceglie la pubblicità. Nel senso che al 2024 gli utenti di Amazon Prime Video, negli Usa, vedranno apparire pubblicità durante la visione di spettacoli, serie TV e film, a meno che non scelgano di pagare un extra di circa 3 dollari al mese oltre alla normale iscrizione a Prime. Amazon, nell’annunciare la novità, ha specificato anche che gli annunci saranno limitati, che potrebbe dire, secondo il settimanale Usa Variety circa 4 minuti all’ora.

“Puntiamo ad avere meno annunci rispetto alla normale Tv e ad altri fornitori di streaming TV – ha spiegato Amazon – la pubblicità sarà introdotta negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Canada all’inizio del 2024, seguiti da Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia più avanti nell’anno”. Da sottolineare che gli utenti non dovranno fare nulla se accettano la pubblicità mentre dovranno acconsentire di pagare la cifra richiesta se chiedono l’esclusione dalla programma zione pubblicitaria.

Se non vuoi la pubblicità devi pagare

La mossa era stata annunciata all’inizio dell’estate come un abbonamento a Prime Video supportato da pubblicità. In realtà non è un nuovo abbonamento ma quello attuale al quale, non volendo la pubblicità, bisogna aggiungere un pagamento.

La società non ha specificato le date di introduzione della pubblicità per singolo paese ma ha precisato che gli utenti abbonati saranno informati con diverse settimane di anticipo.

Amazon ha giustificato la decisione affermando che ciò permetterà alla società di “continuare a investire in contenuti interessanti e aumentare tale investimento nel tempo”. La società fondata da Jeff Bezos ha recentemente speso milioni di dollari per acquisire i diritti del Thursday Night Football della NFL e ha acquisito MGM Studios nel 2021 per 8,5 miliardi di dollari. Amazon Prime Video comunque mostra già annunci pubblicitari durante la trasmissione di eventi sportivi in diretta.

Il primo passo già fatto da Netflix

Netflix ha introdotto lo scorso anno la nuova offerta con pubblicità che costa 5,49 euro al mese e prevede che gli abbonati possano usufruire dei contenuti della piattaforma in Full HD su due dispositivi alla volta con 4 o 5 contenuti pubblicitari all’ora che durano dai 15 ai 30 secondi ciascuno. Mentre il piano base senza pubblicità prevede una tariffa di 7,99 euro al mese con la possibilità di usare un solo dispositivo alla volta. Inoltre, la riproduzione è in HD e non Full HD.