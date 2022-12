Musk in ginocchio dagli inserzionisti per convincerli a tornare. Twitter offre incentivi (a tempo) per i piani pubblicitari

Elon Musk in ginocchio dagli inserzionisti per convincerli a tornare. Dopo l’esodo seguito dall’acquisizione di Twitter

Elon Musk in ginocchio dagli inserzionisti per convincerli a tornare. Dopo l’esodo seguito dall’acquisizione di Twitter, con conseguente emorragia di introiti, l’imprenditore è costretto a fare retromarcia. Secondo le e-mail inviate dall’azienda alle agenzie pubblicitarie, riportate da Morning Brew, la piattaforma social è disposta a offrire alle aziende incentivi per la pubblicità sul social. La inserzioni pubblicitarie rappresentano circa il 90% delle entrate di Twitter e il numero di marchi che hanno ritirato gli annunci dalla piattaforma è cresciuto da quando Musk ha acquistato la società alla fine di ottobre. General Motors, United Airlines, Pfizer, General Mills, Mondelez, Audi sono solo alcuni dei marchi che hanno sospeso la pubblicità.

All’inizio di questa settimana lo stesso Musk ha dichiarato che anche Apple ha “per lo piú interrotto” le sue inserzioni. L’imprenditore aveva scritto una lettera aperta agli inserzionisti già in ottobre, ma ora sta emergendo un piano piú tangibile. Secondo quanto riferito, gli inserzionisti statunitensi che spendono 500.000 dollari riceveranno un “valore aggiunto del 100%”, ovvero riceveranno impressioni sulla piattaforma per un valore pari all’importo speso, fino a un tetto massimo di 1 milione di dollari. Coloro che prenotano una spesa incrementale di 350.000 dollari otterranno un valore aggiunto del 50%, mentre una spesa di 200.000 dollari assicura un valore aggiunto del 25%.

Diversi livelli di incentivazione sono stati offerti anche a marchi di altre parti del mondo, tra cui Regno Unito e Giappone. Ma l’offerta di Musk è a tempo, scadrà alla fine di dicembre, un pò come le offerte commerciali dei saldi. Intanto, Twitter ha sospeso nuovamente l’account di Kanye West dopo che Musk ha sentenziato che ha violato la regola della piattaforma sull’”incitamento alla violenza” per aver postato una svastica. L’account del rapper era stato ripristinato alla fine di ottobre, ma Musk aveva precisato di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda.