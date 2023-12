ChatGpt impara a scrivere dal New York Times che fa causa a Open Ai

Hanno utilizzato gli articoli dei suoi giornalisti per l’addestramento alla scrittura di ChatGpt. Per questo il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e il suo maggior azionista, Microsoft, accusandoli di aver utilizzato milioni di articoli del giornale senza autorizzazione.

Il Nyt è la prima grande organizzazione media statunitense a citare in giudizio OpenAI e Microsoft, che hanno creato ChatGPT e altre piattaforme di intelligenza artificiale, per questioni di copyright. Il quotidiano sostiene che le due società abbiano cercato di “sfruttare i massicci investimenti del Times nel giornalismo utilizzandoli per costruire prodotti sostitutivi senza autorizzazione o pagamento”. La denuncia è stata depositata presso il tribunale federale di Manhattan.

“Non c’è nulla di ‘trasformativo’ nell’utilizzare i contenuti del Times senza pagare per creare prodotti che si sostituiscono al Times e gli sottraggono pubblico” – dice il quotidiano newyorkese. Il Times non chiede un importo specifico per il risarcimento ma ha dichiarato che OpenAI e Microsoft, che non hanno commentato la notizia, hanno causato danni per “miliardi di dollari”. Tra le richieste anche quella di distruggere i modelli di chatbot e i set di addestramento che incorporano il suo, prezioso e umano materiale giornalistico.