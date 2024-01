Ferragni e il caso delle promozioni degli influencer: "Servono regole chiare per un mercato da 1,5 mld"

“Il caso Ferragni è una occasione di crescita per il mercato dell’influencer marketing che ha bisogno di regole chiare”. Lo spiega un esperto del settore, Gianluca Perrelli ad di Buzzoole società che opera nel settore e che ha sotto contratto diversi creator e influencer. “L’episodio legato alla falsa beneficenza deve accelerare il percorso e partorire regole più trasparenti per questa industria. E questo vale anche per i brand e le piattaforme. Del resto abbiamo visto che l’Authority è intervenuta recentemente sulla pubblicità del gioco d’azzardo online e, nel 2017, sui prodotti per perdere peso. Si tratta di un settore in continua crescita, in Italia vale già 1,5 miliardi di euro, dato che Millennial e Gen Z seguono molto i canali social soprattutto Tik Tok mentre sono praticamente indifferenti a stimoli pubblicitari più tradizionali”.

Secondo lei dove ha sbagliato Ferragni?

“Non conosco le carte e quindi è difficile dare una spiegazione. Certo le attività di charity devono essere molto riconoscibili inoltre Ferragni non è più solo una influencer ma un personaggio pubblico che esprime anche specifiche idee politiche. Sicuramente se ci fossero state regole certe il problema non ci sarebbe stato. L’influencer marketing è ancora una industria giovane. Inoltre c’è un’altra complicazione che riguarda le piattaforme social che evolvono ogni 18-24 mesi. Insomma non è un mercato statico come quello televisivo e dunque bisogna fare ancora più attenzione”.

Ad esempio?

“Tik Tok ha riscritto regole e ora ha un tasso crescita imponente. In prospettiva la piattaforma Tik Tok vuole essere più vicina a Netflix, ossia fare intrattenimento ma con contenuti realizzati dai creator stessi che riescono mettere insieme una loro audience di utenti fedeli e a monetizzarla”.

Quindi anche gli influencer e i creator sono cambiati?

“Fino a poco tempo puntavano a essere pagati dai brand ora vogliono diventare brand. Ossia ci sono creator “intrattenitori” in grado di decifrare gusti del pubblico e su questo realizzano un loro brand. Insomma si creano iniziative imprenditoriali che nascono intorno a un creator e vendono prodotti e servizi con il brand del creator”.

Qualcuno è già partito con queste iniziative?

“Si può forse già parlare di “industry”. I casi sono molti come Amabile Juwel, un marchio nato da giovane creator da soli 800 mila follower. E molti altri casi come questo tra cui Vera Lab marchio nato dall’Influencer da Estetista cinica. Il fenomeno si sta consolidando anche perchè l’influencer marketing è entrato nella dieta mediatica degli italiani e ha i numeri della televisione. Oggi un brand deve pianificare questo canale che coinvolge tutti quelli che non guardano la televisione. Secondo una ricerca 27 milioni di italiani seguono almeno 1 influencer.

E il caso come finirà?

“Ferragni per ora ha perso solo pochi follower. Il contraccolpo ci sarà ma c’è una audience che si affeziona ai personaggi e, alla fine, perdona.”