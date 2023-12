Il piano Banco Bpm: per i soci più dividendo e riacquisto azioni

Piano in tre punti

Il titolo Bpm ieri si è adeguato al resto del listino con un miglioramento da prefisso telefonico: +0,78% a 5,03 euro. Dall’inizio dell’anno il titolo è salito del 46% , Adesso è forte l’attesa per il piano industriale che l’amministratore delegato Giuseppe Castagna presenterà questa mattina. Dalle indiscrezioni i punti focali del piano saranno tre, ovvero l’incremento dell’utile da distribuire agli azionisti sotto forma sia di maggior dividendo sia di buyback, lo sviluppo della bancassurance e l’incremento degli investimento per la digitalizzazione.

Acquisto azioni proprie

Il mercato si aspetta l’annuncio del buyback che avrebbe il vantaggio di aumentare l’utile per azione (Eps) e certamente non sarebbe sgradito al Credit Agricole che vedrebbe il suo 9% avere un maggior peso in termini relativo considerando la diminuzione del flottante.

Alla luce di queste considerazioni gli analisti di Websim si aspettano un rendimento cumulativo 2023-2025 del 40%. Stimano inoltre che la Bancassurance possa avere un’incidenza maggiore sui ricavi, e arrivare almeno ad un 4/5% del giro d’affari , rispetto all’1% attuale

L’analisi di Websim

Secondo gli analisti di Websim saranno due le indicazioni operative fornite da Castagna:

1) Impulso alla trasformazione digitale del gruppo;

2) Attutire l’aumento dei costi del personale collegata al rinnovo del contratto collettivo utilizzando i duecento milioni derivanti dalla vendita del settore pagamenti.

A nostro avviso concludono gli esperti di Websim- Banco BPM dovrebbe dare dei numeri specifici sul buyback potenziale anche se questo favorirebbe la quota della partecipazione di Credit Agricole, che potrebbe aumentare passivamente.

Equita

Dal canto suo Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 6,1 € dopo che la banca ha comunicato i requisiti Srep 2024. “I buffer di capitale rimangono particolarmente ampi, considerando un Cet1 dei 9 mesi 2023 al 14,9% pro forma per Danish Compromise (senza considerare il beneficio dalla partnership sui pagamenti), implicando un delta di oltre 580 punti base rispetto ai requisiti regolamentari”, commentano gli analisti.

Intesa San Paolo

Gli analisti di Intesa Sanpaolo, che sul titolo confermano la raccomandazione BUY e il TP a 6,4 €, ritengono che il buffer di capitale possa consentire alla società “di annunciare una politica di distribuzione del capitale più generosa nel nuovo piano industriale, che verrà reso noto domani. Nel piano, ci aspettiamo l’ambizione di mantenere l’attuale redditività, nonostante tassi di interesse in calo”. Gli esperti si aspettano un aumento della remunerazione dei soci attraverso l’aumento del dividendo dal 50% dell’utile al 60-65%, più buyback da 200 milioni nel 2024. Programmi simili potrebbero secondo gli analisti essere annunciati nei due anni successivi.