Twitter rischia la bancarotta, lo dice il neo proprietario Elon Musk

Il rischio bancarotta di Twitter

Lo spauracchio della bancarotta per Twitter. Lo agita Elon Musk lo stravagante imprenditore che ha speso 44 miliardi per comprarsi per il social. “Non è fuori questione – avrebbe detto il neo proprietario ai dipendenti -. Senza significativi ricavi da abbonamento, c’è una buona possibilità che Twitter non sopravviva al rallentamento economico. Abbiamo bisogno di almeno la metà dei nostri ricavi da abbonamenti”.

Lo spauracchio della bancarotta prende consistenza con il proseguire della fuga dei manager fra i quali i responsabili della sicurezza e della privacy. La FTC ha già messo in chiaro che la piattaforma deve rispettare determinate regole in base ai termini di un accordo con l’agenzia sulla sicurezza e la privacy dei dati.

Peccato che molti dei dipendenti a conoscenza di queste norme non lavorino più per Twitter. Twitter deve rispettare a due decreti di consenso della FTC per precedenti violazioni della sicurezza e della privacy. Ma sono i conti a preoccupare particolarmente Musk. “C’è un cash flow fortemente negativo e la bancarotta non è esclusa – ha detto ai dipendenti -. Coloro che sono in grado di giocare duro e giocare per vincere, Twitter è un buon posto per loro. E quelli che non lo sono, capiscono totalmente, ma allora Twitter non fa per te”.