Bce, Lagarde ammette: abbiamo sottovalutato dinamica e persistenza dell'inflazione

Bce, le ammissioni di Lagarde

“È fondamentale non solo intraprendere azioni decisive per ridurre l’inflazione, ma anche comunicare in modo efficace per garantire che le aspettative di inflazione a medio termine rimangano ancorate durante il processo. Più che mai, comunicare in modo credibile che l’inflazione tornerà al nostro obiettivo del 2% nel medio termine è stato fondamentale per contribuire a impedire che dinamiche inflazionistiche che si auto-avverano prendano piede”. Lo ha affermato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, in un discorso a Londra.

“Sottovalutata la dinamica dell’inflazione”

“Sebbene l’inflazione sia attualmente in calo, è probabile che una comunicazione efficace rimanga di fondamentale importanza anche dopo che l’attuale impennata dell’inflazione sarà passata“, ha aggiunto.



Secondo Lagarde, “è importante per noi riconoscere che, come altre banche centrali, abbiamo sottovalutato sia la dinamica dell’inflazione che la sua persistenza. Ma abbiamo apportato modifiche al nostro processo di previsione per affrontare questi problemi. Ad esempio, abbiamo pubblicato analisi di sensibilità di variabili chiave come i prezzi dell’energia e i salari, e abbiamo utilizzato analisi di scenario durante la pandemia e dopo l’invasione russa dell’Ucraina”.

Più trasparenti

“Puntiamo inoltre a essere più trasparenti nel tenere conto dei nostri errori di previsione – ha aggiunto – Anche se questi errori dovessero indebolire la fiducia, possiamo mitigare il problema se parliamo di previsioni in un modo che sia allo stesso tempo più contingente e più accessibile, e se forniamo spiegazioni migliori per tali errori. Per questo motivo, lo staff della Bce ha iniziato a pubblicare i principali fattori alla base degli errori di previsione dell’inflazione, e intendiamo continuare a farlo”.