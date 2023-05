Champions: Milan-Inter vale 10 milioni, maggior incasso di sempre

Champions, Milan-Inter vale 10 milioni di euro

Il derby Milan-Inter di Champions League di martedì 10 maggio alle ore 21 non solo ha esaurito i biglietti in poche ore ma sarà la partita con il maggior incasso nella storia del calcio italiano. La partita dovrebbe superare i 10 milioni di euro di ricavi dal botteghino: in attesa della sfida di ritorno prevista per il 16 maggio.

Il derby tutto italiano di Champions supererà anche i 9,1 milioni incassati dalla sfida degli ottavi di finale di andata del Milan contro il Tottenham e sarà la prima partita a superare i 10 milioni di incasso.

Le due fasi di vendita scelta dal Milan, la prima riservata agli abbonati del campionato, la seconda per i possessori della Carta Cuore Rossonero, sono bastate per far registrare il tutto esaurito. E dunque la fase di vendita libera non è mai iniziata dato che i biglietti a disposizione erano già esauriti.

Domani 4 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte saranno in vendita i biglietti della fase di ritorno, Inter-Milan e potranno accedere alla vendita anticipata gli abbonati nerazurri alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive. Si tratta di un gruppo composto da circa 15mila tifosi, tra cui ci sono anche abbonati da 7-8 o anche 10 e più stagioni consecutive, i quali avranno priorità e prima scelta dei posti. Fedeltà premiata per un incontro che si preannuncia indimenticabile.