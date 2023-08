Fed, Collins: potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi

Fed, possibili ulteriori rialzi dei tassi

Da Jackson Hole arrivano i primi segnali sulle prossime mosse della Fed. La presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins, ha dichiarato che la banca centrale statunitense potrebbe alzare ulteriormente i tassi di interesse e che probabilmente dovrà mantenerli elevati per un periodo prolungato, anche se dovesse decidere contro un altro aumento nei prossimi mesi.

La prudenza dei mercati

In attesa degli interventi del presidente della Fed, Powell e della numero uno della Bce, Christine Lagarde, i mercati sono orientati alla prudenza.

“Potremmo aver bisogno di ulteriori incrementi, e potremmo essere molto vicini a un luogo in cui possiamo resistere per un notevole periodo di tempo”, ha detto a Yahoo Finance in un’intervista da Jackson Hole, nel Wyoming, dove i funzionari della Fed stanno partecipando al loro simposio annuale.

Le prossime mosse

“Penso che ci vorrà del tempo per essere sicuri che stiamo assistendo a un riallineamento duraturo della domanda e dell’offerta, necessario per riportare l’inflazione su un percorso che la riporterà al 2%”, ha affermato.

Collins ritiene anche “estremamente probabile che dovremo resistere per un periodo di tempo considerevole, ma esattamente dove si trova il picco, non segnalerei proprio a questo punto“. “Potremmo essere vicini ma potremmo aver bisogno di aumentare un po’ più in là”, ha aggiunto.