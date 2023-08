Usa, i tassi sui mutui a 30 anni toccano i massimi dal 2001

Usa, i tassi sui mutui a 30 anni

Il mutuo a tasso fisso trentennale era in media del 7,23% al 24 agosto 2023 negli Stati Uniti. In aumento rispetto al 7,09% della settimana scorsa e al 5,55% di un anno fa. Il mutuo a tasso fisso a 15 anni è stato in media del 6,55%, al di sopra del 6,46% della settimana scorsa. E oltre il 4,85% di un anno fa. Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell’emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.

Previsti ulteriori rialzi

“Questa settimana, i mutui trentennali a tasso fisso hanno raggiunto il livello più alto dal 2001. E le indicazioni di una continua forza economica continueranno probabilmente a mantenere una pressione al rialzo sui tassi nel breve termine”, ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac.



“Mentre i tassi rimangono alti e l’offerta di case invendute è tristemente bassa, i dati più recenti mostrano che le vendite di case esistenti continuano a diminuire – ha aggiunto l’esperto -. Tuttavia, ci sono un po’ più di nuove case disponibili, e le vendite di queste nuove case continuano ad aumentare. Contribuendo a fornire un modesto sollievo alla difficile situazione dell’inventario immobiliare”.