A Piazza Affari vince l'incertezza, attesa per Fed e Bce

Apertura piatta per Piazza Affari, mentre le Borse mondiali aspettano indicazioni dal meeting dei banchieri centrali di Jackson Hole. Questa sono previsti gli interventi di Jerome Powell e Christine Lagarde, a capo rispettivamente della Fed e della Bce.

Tonfo di Wall Street

La cautela è il tema dominante anche sulle altre piazze europee, tutte poco mosse in avvio. Chiusura in deciso calo invece per Wall Street alla vigilia, dove il Dow Jones ha perso oltre l’1% mentre il Nasdaq ha chiuso in calo dell’1,8%. Il tonfo di Wall Street ha spinto in calo i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in calo di oltre il 2%.

Balzo di Iveco

Tra i temi di Piazza Affari spicca il rialzo di Iveco (+1,6%, la migliore del listino principale) e Cnh Industrial, dopo una serie di sedute deboli per i due titoli del settore dei mezzi pesanti e macchinari per l’agricoltura. Nel comparto dei bancari debole Banco Bpm che cede lo 0,35%.