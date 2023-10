Giorgetti rilancia: "Serve un fondo di garanzia per le assicurazioni"

Giorgetti all’Ania: un fondo di garanzia anche per le assicurazioni

“È forse tempo di prevedere l’istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo di un fondo a garanzia degli assicurati, come già da tempo è stato disciplinato nell’ambito del settore bancario”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha lanciato l’assist intervenedo all’Insurance summit, l’evento organizzato a Roma dall’Ania (associazione nazionale per le imprese assicuratrici). ”L’intervento avrebbe la finalità di garantire la tutela degli assicurati soprattutto nel ramo vita, in modo da sostenerne la fiducia nel mercato e di concorrere alla stabilità del sistema finanziario”, ha sottolineato ancora il ministro alla platea.

La vicenda Eurovita

Il riferimento è implicito, ma impossibile da non cogliere. Ovvero alla vicenda Eurovita, arrivata al salvataggio solo dopo un lungo negoziato tra autorità di controllo, banche collocatrici e compagnie concorrenti. Ma non si è soffermato solo su questo punto il ministro. Ha puntato il dito anche sulle coperture assicurative per il rischio catastrofale, che vanno aumentate “in modo significativo”. Un dato: a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in circa 8.000 miliardi, la quota assicurata è pari a solo 675 miliardi, circa il 9%, contro una media che, in Francia e in Germania, è intorno al 60 per cento. “Sono numeri – ha sottolineato nel suo video messaggio – che ci dicono quanto sia urgente agire. Serve porre le condizioni affinché le imprese industriali, le attività agricole e, progressivamente le famiglie, sviluppino la consapevolezza della necessità di schemi assicurativi di protezione dai rischi naturali catastrofali”.

Le garanzie pubbliche

Infine, il ministro ha chiesto, infine, un “cambio di passo” anche sul tema delle garanzie pubbliche. “Le garanzie – ha spiegato Giorgetti – non devono essere più essere utilizzate per l’immissione a pioggia di liquidità nel sistema economico” ma dovranno “essere concessa unicamente per operazioni sostenibili e che, in assenza di quella copertura, non sarebbe possibile fare”.