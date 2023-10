Eurovita fonde le gestioni separate in un unico prodotto

Eurovita fonde le gestioni separate

Eurovita spa sta procedendo alla fusione di alcune gestioni separate in un unico prodotto, nell’ambito del piano di messa in sicurezza della compagnia. L’operazione è stata comunicata ai clienti nei giorni scorsi, con effetto dal primo ottobre. I prodotti interessati sono le gestioni separate Euroriv, Primariv e Smart, che confluiranno in Eurovita Nuovo Secolo.

Condizioni invariate

“La fusione delle gestione separate – si legge nella comunicazione ai clienti – si inquadra nel contesto della cosiddetta operazione di sistema. Anche tenuto conto che, per effetto dello scenario macroeconomico sviluppatosi negli ultimi anni, le politiche d’investimento delle suddette gestioni separate si sono via via allineate tra loro. Che permette di realizzare la fusione anche la fine di rafforzare l’adeguatezza dimensionale e mantenere la stabilizzazione dei rendimenti. Garantendo inoltre maggiore efficacia delle politiche di gestione degli investimenti della società”.

Le condizioni contrattuali della polizza sottoscritta resteranno invariate, precisa la comunicazione, anche per quanto riguarda le garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale investito.

L’Ivass conferma: dal primo novembre via libera ai riscatti

La scorsa settimana l’Ivass ha incontrato le associazioni dei consumatori per un aggiornamento sulla procedura. Assicurando che dal primo novembre, come previsto, i clienti che lo vorranno potranno riscattare le polizze. L’Ivass ha illustrato le linee-guida della “operazione di sistema” con la costituzione della nuova società, denominata Cronos Vita, composta dai 5 maggiori gruppi assicurativi: Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita, Unipol e Allianz. L’Autorità ha anche reso noto che a breve autorizzerà il trasferimento di tutti i contratti a Cronos Vita e che il trasferimento avrà carattere transitorio, in attesa dello “spacchettamento” tra i cinque soci della newco.