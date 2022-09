La maxi sanatoria delle cartelle esattoriali

La combinazione ha un sapore antico, quasi da Prima Repubblica: saldo e stralcio. Sarà questa la strada che il neo governo guidato da Giorgia Meloni prenderà per sistemare le migliaia di cartelle esattoriali, che giacciono non riscosse negli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Una maxi sanatoria per una montagna di cartelle, che Federcontribuenti ha recentemente quantificato in 13 milioni. Alcune nemmeno ancora notificate.

Le cartelle esattoriali

“Durante il periodo di sospensione Covid e fino al 31/12/2021, si sono accumulate 26 milioni di cartelle esattoriali, di cui 13 milioni già preparate e 7 milioni inviate alla notifica entro il 31/7/2022. Con la ripresa delle notifiche, ci saranno 13 milioni di cartelle da notificare entro la fine del 2022 e l’inizio del 2023. A queste vanno aggiunte 2,5/3 milioni di cartelle che Agenzia delle Entrate e altri Enti affideranno ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 2022″, ha fatto sapere l’associazione.

A questo tornado fiscale vanno aggiunte anche le tantissime cartelle che arrivano sbagliate, le cosiddette cartelle pazze. Secondo Federcontribuenti rappresentano il 56% di quelle emesse. Una situazione di difficile gestione per la quale, al netto di ricorsi e contestazioni, il governo vuole tirare una riga. Così, come anticipato nel programma elettorale, tra i primi punti che saranno inseriti nel decreto firmato da Giorgia Meloni ci sarà la maxi-sanatoria delle cartelle esattoriali.

Come funziona la sanatoria

Ma come funzionerà? Tecnicamente, come dicevamo, si tratterà di un “saldo e stralcio” e riguarderà solo le cartelle fino a 3 mila o 3.500 euro. Per estinguerla dovrebbe essere previsto il versamento del 20% dell’importo della cartella e il restante 80% sarà cancellato. Oppure si potrà pagare il 5% dell’intero valore della cartella senza sanzioni e interessi. Al lavoro anche per una rateizzazione automatica in dieci anni per gli importi più corposi. Per le cartelle con importi inferiori a mille euro ci sarebbe direttamente la cancellazione.