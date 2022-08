La vendita di Ita a Certares

“L’esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita S.p.A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”.

Lo annuncia una nota il ministro dell’Economia e delle finanze ufficializzando l’accelerata sulla vendita di Ita e la scelta di Certares. “Alla conclusione del negoziato in esclusiva – precisa la nota – si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”. Si avvia quindi alla chiusura la vendita della compagnia aerea di bandiera, con il fondo americano che la spunta sull’altra cordata.

La due cordate per Ita

Le offerte in campo erano due. Da un lato Msc e Lufthansa hanno offerto 800-850 milioni di euro per l’80% di Ita, con il 60% a Msc, il 20% ai tedeschi e il 20% al Mef. Tre i posti destinati a Msc nel futuro cda, uno ciascuno invece per Lufthansa e Mef. Nel piano sarebbero state sviluppate sinergie con Msc sia per i passeggeri che per il cargo e Fiumicino diventerebbe l’hub di Lufthansa del Mediterraneo.

La proposta di Cartares per Ita

Certares invece ha messo sul piatto 600 milioni per una quota poco inferiore al 60%, lasciando il 45% circa nelle mani del Tesoro, a cui spetterebbero due posti su cinque in un futuro board. Il fondo Usa punterebbe a dare a Fiumicino un ruolo centrale, come terzo hub dell’Europa continentale, insieme ad Amsterdam e Parigi, rafforzando sia le rotte del Nord America che quelle per l’America Latina e l’Africa.