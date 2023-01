Vodafone vende la controllata ungherese al governo di Budapest: 1,7 miliardi per ridurre l'indebitamento

Vodafone vende la controllata ungherese

Il gruppo delle telecomunicazioni Vodafone ha raggiunto un accordo per la vendita della sua controllata ungherese, Vodafone Magyarorszag Zrt, all’operatore 4iG e alla holding statale Corvinus per 1,7 miliardi di euro. I proventi della cessione verranno utilizzati per ridurre l’indebitamento. La cessione che era già stata annunciata ad agosto arriva in un momento delicato per il colosso delle telecomunicazioni. Vodafone, infatti, sta cercando un nuovo amministratore delegato al posto Nick Read, mentre al suo posto è stata nominata ad interim Margherita Della Valle, la manager italiana proveniente dalla Bocconi che intanto continua a ricoprire il ruolo di cfo che detiene dal 2018.

L’acquisizione dovrebbe concludersi entro la fine del mese e rientra nel progetto del primo ministro Viktor Orban di consolidare la sua presa in settori strategici come quelli del credito, dell’energia e delle telecomunicazioni. Attraverso l’accordo la società “4iG” deterrà una quota di maggioranza del 51% mentre lo Stato ungherese avrà il 49%.