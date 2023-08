Eurozona, a giugno la bilancia commerciale è in surplus per 23 miliardi

Si chiude in attivo la bilancia commerciale dell’Eurozona nel mese di giugno 2023, registrando un surplus di 23 miliardi di euro, rispetto al rosso di 0,3 miliardi di maggio 2023 e rispetto a un disavanzo di 27,1 miliardi di euro nel giugno 2022. Lo rende noto l’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat). Le stime degli analisti erano per un surplus più contenuto, ovvero di 18,3 miliardi.

La prima stima per le esportazioni di beni dell’area euro verso il resto del mondo a giugno 2023 è stata di 252,3 miliardi di euro, con un aumento dello 0,3% rispetto a giugno 2022, mentre le importazioni si sono attestate a 229,3 miliardi di euro, in calo del 17,7%. Il commercio intra-area euro è sceso a 231,6 miliardi di euro nel giugno 2023, in calo del 4,1% rispetto a giugno 2022.

Da gennaio a giugno 2023, le esportazioni di merci dell’area euro verso il resto del mondo sono salite a 1 434,9 miliardi

Il dato testimonia un aumento del 3,2% rispetto a gennaio-giugno 2022. Le importazioni sono scese a 1 429,6 miliardi di euro (con un calo del 7,3 % rispetto a gennaio-giugno 2022). Di conseguenza, l’area euro ha registrato un surplus di 5,3 miliardi di euro, rispetto ai -151,8 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2022.

Allargando lo sguardo all’interna Unione europea, le esportazioni extra-UE di merci a giugno 2023 sono state pari a 225,9 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto a giugno 2022, mentre le importazioni si sono attestate a 201,2 miliardi di euro, in calo del 22,6%. Di conseguenza, nel giugno 2023 l’UE ha registrato un surplus di 24,6 miliardi di euro, rispetto a un deficit di 34,9 miliardi di euro nel giugno 2022. Il commercio intra-UE è sceso a 358,7 miliardi di euro, -3% rispetto a giugno 2022.

