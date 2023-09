Il Tribunale Ue contro il Belgio: illegali le esenzioni fiscali alle multinazionali

Il Tribunale Ue contro il Belgio

Le esenzioni fiscali concesse dal Belgio a società appartenenti a gruppi multinazionali costituiscono un regime di aiuti illegale. Lo ha stabilito il Tribunale Ue confermando la decisione della Commissione europea che ha ritenuto, nel 2016, che tale regime fiscale (tax ruling) violasse le norme dell’Unione in materia di aiuti di stato.

Sono 55 le società coinvolte

Dal 2005 il Belgio applica un regime fiscale che esonera determinati utili ‘in eccesso’ delle entità belghe integrate in gruppi multinazionali di società. Tali entità possono beneficiare di una decisione anticipata dell’amministrazione fiscale belga (tax ruling), in particolare qualora centralizzino attività in Belgio, vi creino posti di lavoro o vi effettuino investimenti. In tale contesto, sono esonerati dall’imposta sulle società gli utili ‘in eccesso’, vale a dire quelli che superano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in circostanze simili. Nel 2016 la Commissione europea ha constatato che tale sistema di esenzione costituiva un regime di aiuti di stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ha disposto il recupero degli aiuti cosi concessi presso 55 società beneficiarie.

Battaglia legale

Su domanda del Belgio e di varie società beneficiarie, il 14 febbraio 2019 il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione. Adita in sede di impugnazione, il 16 settembre 2021 la Corte di giustizia ha tuttavia annullato la sentenza del Tribunale, ritenendo che la Commissione avesse a ragione constatato l’esistenza di un regime di aiuti. La Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisse sulla qualificazione di detto regime come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato di funzionamento della Ue (Tfue).