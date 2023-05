PNRR, Dombrovskis: l’Italia può farcela. Accelerare su riforme

“Vediamo alcuni rischi in alcuni Stati membri ed è per questo che chiediamo di accelerare l’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza”. Lo ha detto ì il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, a un gruppo ristretto di media europei, tra i quali il Corriere della Sera, nel giorno in cui la Commissione Ue ha presentato le Raccomandazioni specifiche per Paese, che gli Stati membri dovranno tenere presente quando prepareranno le leggi di bilancio per il 2024.

“È importante impegnarsi e assicurarsi che i PNRR siano attuati correttamente – prosegue Dombrovskis – perché c’è la scadenza della fine del 2026. E direi che è molto improbabile che questa scadenza venga prorogata, perché richiederà una decisione unanime degli Stati membri che coinvolgerà nella maggior parte dei casi, in quasi tutti i casi, una procedura parlamentare. Quindi è qualcosa che sarebbe molto difficile. Pertanto, il nostro messaggio agli Stati membri è di concentrarsi sull’attuazione dei piani e non su una sorta di estensione delle scadenze”.

Verifiche in corso sulla terza tranche

Dombrovskis ha ricordato che “l’Italia ha già ricevuto due pagamenti”. “Stiamo verificando la richiesta della terza tranche. È importante che l’attuazione continui e che non ci siano ritardi. Nelle nostre raccomandazioni spieghiamo che è importante rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione continua, rapida e costante del Pnrr. È importante per l’Italia che ci presenti il piano rivisto con il capitolo RePowerEu per assicurarne l’attuazione, senza abbassare l’ambizione complessiva del piano e senza rallentarne l’attuazione”, ha commentato. “La nostra raccomandazione fiscale per l’Italia è un miglioramento del saldo strutturale dello 0,7% del PIL, che si traduce in un aumento della spesa primaria nazionale dell’1,3%”, ha ribadito Dombrovskis.

(Teleborsa)