Ora il Regno Unito aumenterà le tasse

Non è un momento facile per l’Inghilterra e per il partito dei conservatori. Ora la palla passa a Jeremy Hunt. Toccherà al nuovo ministro delle Finanze del Regno Unito mettere una pezza ai passi falsi di Liz Truss.”Abbiamo davanti a noi alcune decisioni molto difficili”, ha detto Hunt a Sky News. “Quello che le persone vogliono, che vogliono i mercati, ciò di cui il Paese ha bisogno ora è la stabilità”. Il taglio fiscale annunciato dalla Truss qualche tempo fa ormai è un lontano ricordo. La prima mossa di Hunt sarà aumentare proprio le tasse.

Gli errori della Truss

Hunt ha detto di essere onorato di questa investitura in un momento così difficile per il Paese: “Voglio fare la cosa giusta per il popolo britannico”, ha detto lui che prende il posto del licenziato Kwasi Kwarteng, costretto a lasciare per la manovra fiscale annunciata in parlamento: questa prevedeva un drastico taglio delle tasse e il suo annuncio ha determinato un crollo di sterlina e mercati. Nel provvedimento c’erano due errori principali, secondo Hunt: il primo è il taglio dell’imposta sul reddito per la fascia più alta, dal 45% al 40%, mentre il secondo è l’annuncio di questi piani senza il preventivo avallo dell’Ufficio per la responsabilità di bilancio.

Le mosse del ministro Jeremy Hunt

Truss, che deve fare i conti con il malcontento anche nel suo partito, ha affermato che l’annullamento dei piani porterà in cassa 18 miliardi di sterline (20 miliardi di dollari) all’anno. Ma Bloomberg Economics stima che siano necessari circa 24 miliardi di sterline in più di risparmio o aumento delle entrate per riportare il debito su un percorso sostenibile. Ecco perché si dovranno necessariamente aumentare le tasseE. “La spesa non aumenterà quanto la gente vorrebbe – ha spiegato Hunt – si dovranno individuare nuovi incrementi di efficienza e le tasse non verranno ridotte alla velocità desiderata, alcune tasse dovranno aumentare.