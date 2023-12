Via libera dei ministri Ue al nuovo Patto di Stabilità

Via libera dai ministri delle Finanze europei al Patto di stabilità con il benestare anche dell’Italia. Il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando di “spirito di compromesso”, si è detto favorevole alla proposta e così i ministri dell’Economia dell’Ue hanno potuto sancire l’intesa nel pomeriggio, con la presidenza spagnola che ha ufficializzato il passo decisivo all’Ecofin. Un patto, hanno scritto gli spagnoli su X, che prevede nuove regole “realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future”.

"Le nuove regole fiscali per gli Stati membri dell'Ue sono più realistiche ed efficaci allo stesso tempo. Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo con incentivi per investimenti e riforme strutturali. La politica di stabilità è stata rafforzata", ha scritto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner.