Dall'auto alle case la stretta green dell'Europa costerà 100mila euro a famiglia

Quanto costa alle famiglie la svolta green dell’Europa

Si fa presto a dire «green», a parlare di case ad impatto zero, o di automobili non inquinanti. Principi validissimi che però devono fare i conti con la realtà e qui le cose diventano improvvisamente più complesse. La rivoluzione green europea su case e macchine decisa dall’Unione Europea ha e avrà un costo per i cittadini.

Il costo per le famiglie

Abbiamo per questo provato a fare una simulazione prendendo come esempio una famiglia di ceto medio, che vive in un appartamento di 100/120 metri quadrati in periferia e ha due macchine (un citycar e una berlina). Il risultato (senza prendere in considerazione gli incentivi e i bonus) parla di una spesa che si aggira attorno ai 50 mila euro per la conversione verde dell’appartamento e un esborso da un minimo di 50 mila euro per le nuove auto. Totale del conto: oltre 100mila euro.

Le nuove regole

La direttiva europea sulle case green stabilisce, per arrivare a zero emissioni del settore edilizio entro il 2050, l’obbligo dell’obiettivo della classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. In Italia sono oltre 9milioni gli edifici che dovranno essere ristrutturati, oltre il 70%. Per quanto riguarda le auto ieri è arrivato dal Parlamento europeo lo stop alle immatricolazioni di macchine a diesel o benzina a partire dal 2035.

Questo significa che da quella data in poi si potrà circolare con le proprie auto diesel o benzina, ma che se si acquisterà una nuova vettura, questa dovrà essere elettrico. A gennaio in Italia la situazione delle immatricolazioni è stata questa: il 26,7% mild hybrid, il 26,5% a benzina, il 19% diesel, il 10% ibride, il 4,7% ibride plug-in e il 2,5% elettriche pure.

Quale sarà dunque la spesa per la trasformazione green per la “nostra” famiglia che vive in un appartamento di periferia di 100/120 metri quadrati e ha due macchine?

