Il gigante svedese dell'energia rinnovabile alla conquista dell'Italia. Ecco il progetto in Sardegna

Lo sviluppo di parchi eolici e solari

OX2 è un gigante svedese leader in Europa offre soluzioni di energia rinnovabile su larga scala, sviluppa e vende parchi eolici e solari: è oggi uno dei maggiori sviluppatori di energia eolica onshore in Europa. Progetta e costruisce in modo sostenibile e su misura per soddisfare le esigenze dei clienti. Ha confermato una pipeline di progetti fotovoltaici per una capacità totale di 300 MWp in Italia di cui lancia la vendita. Fa parte della pipeline anche lo sviluppo di un progetto fotovoltaico in Sardegna per una capacità totale di circa 30 MWp. Questo progetto sarà realizzato insieme alla società bolognese Avapa Energy. Nello sviluppo di questa pipeline, OX2 è stato assistito dalla società Watson Farley & Williams guidato dal partner e head of Italy Eugenio Tranchino e dal counsel Luca Sfrecola. L’associate Giovanni Benedetto ha fornito supporto nella cura degli aspetti contrattuali. Fondata nel 2004, è presente in 10 paesi in tutta Europa, dà lavoro a 352 dipendenti. Ha una capacità venduta (gennaio-settembre 2022) 268 MW, portafoglio progetti di sviluppo 32.132 MW, portafoglio costruzioni 1.086 MW, portafoglio TCM* 3.603 MW.

Operazioni anche in Francia e Romania

E’ da un anno che la svedese OX2 ha accelerato la sua espansione in Italia nel settore delle rinnovabili. L’ingresso è in linea con il piano strategico dell’azienda di ulteriori espansioni in nuovi mercati. Negli ultimi tre anni, OX2 ha avviato le sue operazioni in Polonia, Francia e Romania. L’attenzione in questa fase iniziale è sulla formazione di una pipeline di progetti in fase iniziale o intermedia di sviluppo, nonché acquisizioni di progetti in stato avanzato nel solare fotovoltaico ed eolico. OX2 è partita acquisendo due progetti solari fotovoltaici per un totale di circa 100 MW in Italia ed è semèpre attiva nelle trattative per altre acquisizioni e partnerships. La filiale italiana utilizzerà l’esperienza esistente in OX2 a cui affiancherà la propria organizzazione locale.

Di recente Paul Stormoen, Ceo di OX2, ha detto: «Vediamo l’Italia come un mercato importante, terzo mercato elettrico dell’UE con forti importazioni di elettricità e una solida crescita attesa del mercato delle energie rinnovabili. Inizialmente ci concentreremo sul solare fotovoltaico e sui progetti di parchi eolici con un’offerta importante in questi settori».