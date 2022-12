La lettera di Natale di Labriola ai dipendenti Tim: "É iniziata la fase di rilancio"

La lettera di Labriola ai dipendenti Tim

“Non abbiamo problemi e gli stipendi saranno pagati. Non facciamoci trarre in inganno da quanto leggiamo e sentiamo”. Forse non ha usato l’espressione più felice, quella degli stipendi, l’ad di Tim Pietro Labriola nella lettera inviata per Natale ai 40mila dipendenti per rassicurare che il gruppo non si trova in difficoltà finanziarie. Anzi, ha precisato il manager, “dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto insieme quest’anno”. Certo, Labriola non nasconde le criticità: “Il debito ci penalizza in un macro scenario come quello attuale” ma sottolinea l’importanza di aver fornito al mercato una “visione industriale” per il futuro.

“Il piano – ha detto il manager – ha già avuto un effetto positivo. I principali analisti hanno cominciato ad esprimere valutazioni relative alla somma delle parti superiore del 16% rispetto all’azienda integrata: sono sicuro che questo valore sia anche maggiore”. Sulle infrastrutture “ci troviamo di fronte a un’ondata di investimenti pari solo a quella che ha caratterizzato il nostro gruppo quando era concessionario pubblico: in questo contesto, il superamento dell’integrazione verticale tra infrastrutture e servizi e l’applicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di modelli di costo aggiornati sono necessari per garantire un’adeguata remunerazione del capitale stesso”.

E poi c’è l’agguerrita concorrenza: “Il mercato consumer italiano – prosegue l’ad nella lettera – è caratterizzato da una pressione competitiva che non ha pari in Europa e nel mondo e questo porterà ad un consolidamento del mercato. Dobbiamo diventare più efficienti: è un obbligo, non una scelta”.

Il recupero della leadership di mercato, scrive ancora Labriola, era uno degli obiettivi per il 2022 e “lo abbiamo centrato vincendo le 5 gare del Pnrr, realizzando il Polo Strategico Nazionale e ricoprendo incarichi importanti nella Gsma (l’organizzazione che rappresenta le Telco mondiali con circa 700 operatori di rete mobile) ma anche lanciando tra i primi in Europa l’offerta 10 Giga sul fisso”.

Un altro traguardo raggiunto, spiega il manager, è il miglioramento del servizio: “Abbiamo ridotto del 5% il tasso di abbandono dei clienti mobili e del 2% quello dei clienti fissi. Siamo diventati il primo operatore Ftth in Italia sul mercato retail. Abbiamo firmato contratti nel segmento TOP per 1,5 miliardi di euro. Non siamo più il negozio della sola connettività perché i nostri grandi clienti comprano da noi anche Cloud Cybersecurity e IoT, attraverso una rete di 1500 venditori e progettisti. Inoltre abbiamo ridotto i crediti inesigibili del 42%”.