Tenaris vola a Piazza Affari dopo i conti e il buyback da 1,2 mld

Vola a Piazza Affari il titolo Tenaris che sta mettendo a segno un rialzo a doppia cifra dopo aver annunciato i conti del trimestre ed un buyback da 1,2 miliardi di dollari. Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre con vendite pari a 3,24 miliardi di dollari, in crescita del 9% su anno, l’Ebitda è stato pari a 1,004 miliardi (+6%), mentre l’utile netto è sceso a 547 milioni (-10%).

Il CdA ha approvato il pagamento di un acconto sul dividendo di 0,20 dollari per azione, con data di stacco il 20 novembre. Il board ha approvato, inoltre, un programma di riacquisto di azioni fino a 1,2 miliardi di dollari, pari al 6,4% delle azioni in circolazione, da eseguirsi entro un anno, con l’intenzione di annullare le azioni ordinarie riacquistate.Il gruppo, produttore e fornitore mondiale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, spiega che sull’utile ha pesato un onere straordinario non-cash da 144 milioni di dollari. (Teleborsa)