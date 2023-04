Il ritorno di Palenzona: è il nuovo presidente della Fondazione Crt

Fabrizio Palenzona, 69 anni, è il nuovo presidente della Fondazione Crt. Palenzona ha attenuto 10 voti contro i 7 del presidente uscente, Giovanni Quaglia. La votazione del consiglio d’indirizzo è arrivata dopo mesi di tensioni all’interno dell’ente torinese, un serrato confronto tra le due parti che ha assunto anche toni aspri.

Palenzona, alessandrino, attuale presidente di Prelios e di Aeroporti di Roma, è il quarto presidente nella storia della fondazione torinese dopo Andrea Comba, Antonio Maria Marocco e appunto Giovanni Quaglia, che è stato presidente per sei anni. A lungo vice presidente di Unicredit su indicazione proprio di Crt, Palenzona dell’ente torinese è stato anche per anni il vero e proprio dominus, seppure privo di ruoli formali.

Il programma elettorale

Nel suo “programma elettorale”, Palenzona ha proposto gli “stati generali” delle fondazioni del Nord-Ovest per trovare intese e progetti comuni. Bocciate invece le ipotesi di fusione tra le fondazioni. Anche, recita il documento, “ogni volta che si propone un diverso modello istituzionale è indispensabile dire a qual fine lo si propone. Perché non ragionare da subito, senza particolari alchimie istituzionali, di reti trans regionali? Importanti progetti si fanno congiuntamente a livello nazionale, interessante è anche la collaborazione tra fondazioni liguri e piemontesi. Tuttavia le fondazioni del Nord-Ovest raccolgono sostanzialmente la metà del patrimonio delle fondazioni bancarie italiane su un territorio molto dinamico pertanto non è velleitario valutare collaborazioni anche con la Lombardia per individuare progetti comuni di area vasta unendo capacità progettuali e forza ed economica, con interessanti economie di scala e obiettivi conseguentemente ambiziosi”.

Dalle partecipazioni a Acri e Cdp

A Palenzona spetterà adesso guidare un ente con 3 miliardi di patrimonio e 69 milioni di erogazioni sul territorio. La partita più importante è però quella delle partecipazioni. A parte la quota ormai residuale in Unicredit, a Crt fanno capo pacchetti importanti di Atlantia (che controlla anche Aeroporti di Roma), Banco Bpm e Generali. Quote che mettono l’ente al centro di partite cruciali, da Trieste al risiko bancario che potrebbe vedere proprio il Banco Bpm tra i protagonisti. Senza contare le grandi partite infrastrutturali. Inoltre, il ruolo dell’Acri nelle fondazioni italiane e quello delle fondazioni in Cdp. Due partite che Palenzona, si spiega, vorrà giocare da protagonista. E che chiariscono anche le ragioni dell’impegno profuso per tornare in via XX Settembre.