Meloni si prepara al vertice europeo. MES verso slittamento

La settimana si riapre con fibrillazioni sul Mes

Si avvicina la data del vertice europeo di fine mese, che vedrà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni impegnata a Bruxelles giovedì e venerdì. Nel frattempo, la Premier si presenterà mercoledì in Parlamento, per le consuete comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo e, dopo i fatti dello scorso weekend, per un aggiornamento sulla crisi in Russia, dove la situazione è ancora in rapida evoluzione.

Il MES è ancora un argomento divisivo all’interno della maggioranza, mentre trova compatta l’opposizione che spinge per la ratifica del nuovo fondo salva-stati ed anche per l’urgenza di un chiarimento da parte del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, dopo l’inchiesta di Report sulla gestione delle sue società.

Obiettivo: far slittare il MES

Per la coalizione di maggioranza, l’obiettivo per ora è far slittare il voto sul MES a dopo l’estate, presumibilmente a settembre, per concentrarsi sul negoziato europeo che riguarda altri temi chiave, quali il nuovo Patto di stabilità e l’Unione bancaria. Dopo il flop della maggioranza in Commissione Esteri la scorsa settimana, il testo votato dal Pd dovrà passare questa settimana in Commissione Bilancio per il parere, per poi tornare in Commissione Esteri per il mandato al relatore e, presumibilmente approdare in Aula venerdì 30 giugno. Ma dalla maggioranza fanno sapere che i tempi saranno più lunghi.

Più fluida la posizione su Santanché, con la Presidente Meloni che si aspetta che riferisca in Aula, pronta a prendere qualche decisione repentina all’emergere di inchieste giudiziarie che coinvolgano la titolare del Turismo.

Occhi puntati anche sul Consiglio dei Ministri di metà settimana, che dovrebbe riprendere in mano i temi rinviati la scorsa settimana, quando le divisioni sul MES avevano fatto saltare la riunione del CdM di giovedì scorso. Fra questi la riforma del codice della strada firmata Matteo Salvini e, forse, la nomina del commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione dell’Emilia Romagna.

(Teleborsa)