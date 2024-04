Case green, approvata la direttiva: cosa cambia entro il 2030

Una direttiva dai vincoli più soft rispetto alla prima proposta di legge presentata da Bruxelles, che concede maggiore flessibilità ai singoli Paesi per le ristrutturazioni. Ma che va nella direzione di prevedere requisiti più stringenti di efficienza per gli immobili e zero emissioni per le case nuove. La Casa green incassa il sì definitivo del Consiglio Ue, con il voto contrario dell’Italia insieme all’Ungheria.

“È una direttiva bellissima, ambiziosa, ma alla fine chi paga? Noi abbiamo esperienze in Italia in cui pochi fortunelli hanno rifatto le case grazie ai soldi che ci ha messo lo Stato, cioè tutti gli altri italiani e diciamo che è un’esperienza che potrebbe insegnare qualcosa”, ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Secondo le nuove regole, entro il 2030 tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero. Ecco i principali punto del testo:

Edifici nuovi

A partire dal 2030, tutti gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero. Per quelli di proprietà pubblica, la scadenza è anticipata al 2028.

Ristrutturazioni

Abbandonata l’idea delle classi energetiche armonizzate, si stabilisce che entro il 2030 almeno il 16% degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni dovrà essere ristrutturato, con un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% per le case entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Questo richiederà interventi come l’installazione di cappotti termici, la sostituzione degli infissi e l’adozione di caldaie a condensazione e pannelli solari.

Pannelli Solari

L’obbligo di installare pannelli solari riguarderà i nuovi edifici pubblici e sarà progressivo dal 2026 al 2030. Inoltre, dovranno essere implementate strategie nazionali per dotare di impianti solari gli edifici residenziali.

Caldaie a Gas

I Paesi avranno tempo fino al 2040 per eliminare le caldaie a combustibili fossili, mentre dal 2025 saranno aboliti i sussidi per le caldaie autonome a combustibili fossili, incoraggiando invece il passaggio a sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati da energie rinnovabili.

Flessibilità e esenzioni

Saranno conteggiate ai fini dell’obiettivo di efficienza le misure di ristrutturazione adottate dal 2020, mentre saranno previste esenzioni per edifici storici, agricoli, luoghi di culto e immobili a uso militare.

Entrata in vigore e Piani nazionali

L’accordo dovrà essere confermato dai governi nazionali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore venti giorni più tardi. I Paesi avranno due anni di tempo per presentare a Bruxelles i loro piani nazionali per centrare gli obiettivi di efficientamento.

Investimenti

Si prevede che saranno necessari 275 miliardi di euro di investimenti annui entro il 2030 per la svolta energetica del parco immobiliare, con la possibilità di attingere ai fondi Ue per sostenere questa trasformazione.