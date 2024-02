Covivio acquista l'8,3% di Covivio Hotels da Generali

(Teleborsa) – Covivio, azienda francese operante nel settore immobiliare, ha firmato un accordo per acquisire la quota dell’8,3% di Covivio Hotels detenuta da Generali, in cambio di nuove azioni Covivio. Questa operazione, che rappresenta l’equivalente dell’acquisizione di 500 milioni di euro di asset e di un aumento di capitale di quasi 300 milioni di euro, segna “un passo importante nel rafforzamento di Covivio nel settore alberghiero, un mercato in crescita”, si legge in una nota.

A seguito di tale operazione di conferimento, il cui completamento è previsto entro la fine di aprile, Covivio deterrà il 52,2% del capitale sociale della controllata Covivio Hotels e lancerà un’offerta pubblica di scambio (OPS) obbligatoria sulla restante quota del capitale.